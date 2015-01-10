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微信开放11类接口，开发者可以基于微信打造Web应用

2015年01月13日　|　作者: 米豆网 - 1000seo　|　分类: 移动开发　|　

微信公众号虽然也是一种内容载体，但由于其入口较深而且本身的功能有很大的局限性，所以很多事情其实没法用公众号来做。如果你之前有好的想法，而由于为微信接口的限制没法实现，那么接下来你或许可以试试微信刚刚推出的网页开发工具包-微信JS-SDK。

按照微信的是说法，通过微信JS-SDK提供的11类接口集，开发者不仅能够在网页上使用微信本身的拍照、选图、语音、位置等基本能力，还可以直接使用微信分享、扫一扫、卡券、支付等微信特有的能力，为微信用户提供更优质的网页体验。

微信JS-SDK提供11类接口集

这 也就意味着你可以在微信平台上搭建真正意义上的Web应用了，而且这个Web 应用还能调用微信的拍照、选图、语音、位置、扫一扫、卡券、支付、分享等各类功能。以前，如果你直接做一个HTML5应用的话，或许也可以调用一些手机硬 件的能力，但这还是可能在不同的机型上遇到不同的问题，有了微信JS-SDK之后，开发者直接使用微信统一的功能接口就好，那些适配工作很大部分都可以交 给微信来完成。微信已经成了操作系统之上的应用托管平台。

其实，类似的这种Web应用大家在国内外的一些浏览器上应该都已经用过，比如像 UC、Firefox这些都曾基于浏览器构建过Web应用托管服务。在Android版的Firefox浏览器上，用户访问Firefox Marketplace下载的应用可以像本地应用一样显示在手机桌面上。但是，当有着巨大用户量和社交关系的微信来做这个事情之后，很多地方都可以出现新 的玩法。

对于想感受这些功能的用户，微信还提供了一个Demo演示页面，你可以在微信中打开这个网址来体验上文提到的那些功能。

文章出自：Pingwest

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