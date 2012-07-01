2012年09月12日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 移动开发 |

微软今日(9月12日)宣布，从即日起允许所有开发者向Windows Store商店提交应用，其中也包括个人开发者。这也是微软让Windows Store尽可能覆盖全球更多开发者的计划的最后一步。

微软同时还宣布，Windows Store商店还新增对82个国家与地区的支持，在宣布这一消息之后，微软表示看到了“来自个人开发者、大型开发商以及组建和服务提供商”对为Windows 8平台创建产品的“极大的兴趣”。由此一来，可以提交应用的市场总数将增至120个。在此之前，Windows Store商店只面向拥有企业帐号的开发者开放，只有注册为企业用户的开发者才能向该平台提交自己的作品。如今，在微软宣布扩大Windows Store商店的开放范围以后，个人开发者也可以向其提交应用.

微软还表示，微软开发者网络(Microsoft Developer Network)项目的订阅用户如今可以免费获得一个向Windows Store商店提交应用的帐户(所有符合资格的MSDN订阅者都将会收到一个一年的、免费的Windows Store开发者账户，这是作为MSDN会员福利发放的。合格的订阅者包括以下软件及版本：Visual Studio专业版，专业测试工具版，高级版、旗舰版以及BizSpark。)。DreamSpark及BizSpark的用户也将获得类似的免费待遇，前者是微软针对学生群体推出的开发社区项目，后者则是针对创业公司的项目。

值得一提的是，Windows Store商店将具有桌面版和Metro版等两种应用。但是，桌面版应用开发者不能直接在Windows Store上面销售应用，对于想下载或购买应用的用户，Windows Store会将他们导向开发者的网站。个人用户注册Windows Store商店的费用为49美元，企业用户为99美元。

微软Windows Web Services副总裁安东尼·勒布伦德(Antoine Leblond)在接受媒体时表示，他的团队“一直专注于确保Windows Store是最适合开发者的应用商店，为他们创造最大的机遇。”他还强调说，开发者对能以各种语言(包括HTML5和JavaScript)开发Metro应用尤其感到高兴。

微软最新一代操作系统windows 8定于今年10月26日正式发布。