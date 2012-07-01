2012年09月06日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 移动开发 |

“iPhone5什么时候上市？根据苹果内部iOS6培训计划及其它渠道来源相互证实，iphone5上市时间确定为2012年10月6日。”

iphone5什么时候上市？相信这是很多正在使用iphone4及4s的朋友非常关心的。根据各种资料显示，苹果下一个重磅产品 – iphone5，马上就要来到我们身边了。上图为iphone5最为重要的灵魂 – iOS6操作系统和iCloud云服务的苹果内部培训页面。

本月初，苹果Apple Store（苹果零售店）内部培训网站Internal ReatilMe Applicaiton正式开始了对全球苹果零售店员工的iOS5操作系统和iCloud云服务的系列技术培训。众所周知，苹果的重大操作系统发布与苹果 产品往往是同一天，例如iOS5和iphone4s也是一起发布的，也就是说iphone5上市时间也是iOS6的上市时间。而另一个众所周知的事实是苹 果会在产品上市前的1个月开始对各零售店雇员进行新品培训，那就是说，在10月初的6日左右，这个产品将极有可能被发布，毫无疑问，这个产品就是首个搭配 iOS5操作系统和iCloud服务的iPhone5手机。

于此同时，使用于Mac电脑和网页服务的iCloud.com，iCloud Service也紧锣密鼓的进行着测试，昨天已经发布了自开发以来第12次版本的beta更新，几乎是1一个星期一个版本，由此可见苹果的工程师可是鼓足 了劲在赶时间表，因为通常情况下，如果下个月初发布正式版本。那么本月底，我们就会见到这个软件的GM版本，也就是我们所谓的黄金预览版（一般就是正式 版），因此留给苹果工程师的时间不多了。

6日和9日是苹果惯用来发布重磅产品的日子，让我们共同期待iphone5上市时间-2012年10月这个震撼时刻的到来吧。

后话，苹果产品发布离上市时间一般间隔15-20天，6+15=21号，刚好从美国著名在线零售商百思买泄露出来的上市刊例指出10月21日有一款重磅的苹果产品将会上架，又从一个侧面角度印证了我们iphone5将于10月6日上市的准确性。

与此同时，今天爆炸的新闻还有，iphone5真机图片泄露，iphone5宽了，薄了，背部液态金属设计？

from:http://iphone.pcinlife.com/iphone5/20110906/9.html