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Rovio《小猪的逆袭》将于9月27日发布

2012年09月06日　|　作者: 米豆网 - 1000seo　|　分类: 移动开发　|　

游戏公司Rovio有不少游戏佳作，例如《愤怒的小鸟》和《神奇的阿力》。如今，Rovio宣布将于9月27日发布最新游戏Bad Piggies（小猪的逆袭），同时登陆Android、iOS和Mac平台。

Rovio《小猪的逆袭》将于9月27日发布

Rovio CEO Mikael Hed 说这款游戏将是关于《愤怒的小鸟》中可爱的小猪的一款游戏，讲述小猪的故事。在这款游戏中，你将有机会通过第二个最可爱角色的绿色眼睛来探索丰富的世界。

之 前推出的《神奇的阿力 》这款游戏的原型是一款叫做《Casey’s Contraptions》的物理解密游戏，玩家可以自己布置物品，让他们跳起、弹出、飞射、猛冲及互相撞击，并造出一个精致的 Rube Goldberg 装置。还能自己设计关卡并与朋友进行分享，自由度和可玩性很高。

而《愤怒的小鸟》这款游戏可以说是Rovio最成功的一款作品，截止今年5月中旬，该系列游戏全球下载量突破10亿。其中3月发布的新作《愤怒的小鸟太空版》仅3天就被下载1000万次。

不 过对于最新的游戏《Bad Piggies》，除了一个宣传视频外，Rovio没有公布任何其它信息，但是承诺将很快登陆Windows 平台。而根据Fastcompany的消息，这款游戏的移动版售价将定在0.99美元，PC端目前还不得而知。那只绿色的小猪能否逆袭成功，或许只有等到 这款游戏正式发布之后才知晓了。

From:http://iphone.265g.com/news/120363.html

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