2012年08月07日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 移动开发 |

8月6日消息，日前，惠普公开了webOS的核心应用组件与资源管理器“Luna”的源代码，在GitHub上已提供源代码下载。

惠普Open webOS官方博客称，核心App主要包括Email、日历、通讯录、备忘录、用户账户、时钟以及计算器，核心应用内部的webOS后台服务源代码也将在Open webOS 1.0完整版本中出现。

去年12月，惠普宣布将webOS代码逐步开源，开发者可以定制属于自己的webOS系统。今年1月，惠普称将于今年9月正式发布Open webOS 1.0版本，同时给出了webOS开源时间表：

1月：Enyo以及Enyo2.0将以Apache License 2.0协议公布代码；

2月：webOS开源项目管理模式，QT Webkit扩展代码，Javascript核心代码，Enyo UI Widgets代码；

3月：Linux标准内核代码，图形加速扩展EGL代码，LevelDB代码，USB扩展代码；

4月：Ares2.0，Enyo2.1，Node Service；

7月：系统管理器“Luna”代码，系统管理器总线代码，核心应用程序代码，Enyo2.0；

8月：公布Open webOS Beta版；

9月：发布Open webOS 1.0版。

此外，惠普在8月1日的博客中表示，Open webOS将不支持现有的webOS设备，包括Pre 3和Touchpad.原因是，Open webOS的目标是在支持Linux 3.3+内核的SoC和具有开源驱动程序的硬件上运行，而现有的装置规格都不具备这些条件，比如在图形处理，网络链接上都不能满足要求，而且缺少支持现代 内核的驱动。

今年3月，惠普对外界公开了被称为“社区版”的webOS 3.0.5的源代码。