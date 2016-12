2012年08月05日 | 作者: 米豆网 - 1000seo | 分类: 数据库 |

一般情况下,修改MySQL密码,授权,是需要有mysql里的root权限的(忘记root密码时,修改密码)。

1.新建用户。

登录MYSQL

>mysql -u root -p

>密码

创建用户

mysql> insert into mysql.user(Host,User,Password) values(“localhost”,”mytest”,password(“test”));

刷新系统权限表

mysql>flush privileges;

这样就创建了一个名为:mytest 密码为:test 的用户。

然后登录一下。

mysql>exit;

>mysql -u phplamp -p

>输入密码

mysql>登录成功

2.为用户授权。

登录MYSQL(有ROOT权限)。以ROOT身份登录.

>mysql -u root -p

>密码

首先为用户创建一个数据库(testdb)

mysql>create database testdb;

授权phplamp用户拥有phplamp数据库的所有权限。

>grant all privileges on testdb.* to mytest@localhost identified by ‘test';

刷新系统权限表

mysql>flush privileges;

mysql>其它操作

如果想指定部分权限给一用户,可以这样来写:

mysql>grant select,update on testdb.* to mytest@localhost identified by ‘test';

刷新系统权限表。

mysql>flush privileges;

3.删除用户。

>mysql -u root -p

>密码

mysql>DELETE FROM user WHERE User=”mytest” and Host=”localhost”;

mysql>flush privileges;

删除用户的数据库

mysql>drop database testdb;

4.修改指定用户密码。

>mysql -u root -p

>密码

mysql>update mysql.user set password=password(‘新密码’) where User=”mytest” and Host=”localhost”;

mysql>flush privileges;